Valentina Baldini è morta la figlia del ct Silvio aveva 30 anni | era affetta da una atrofia muscolare spinale

Da ilmessaggero.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Valentina Baldini, 30 anni, è deceduta. Era affetta da atrofia muscolare spinale. È la figlia di un commissario tecnico di una nazionale di calcio e ex allenatore. La notizia è stata diffusa dalla famiglia. La giovane donna era nota nel mondo dello sport e della comunicazione. La sua morte è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sulle cause.

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PESCARA – Valentina Baldini è morta, aveva 30 anni: era la figlia di Silvio Baldini, commissario tecnico della Nazionale ed ex allenatore del Pescara. Era affetta da atrofia muscolare spinale, è stata insignita dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana per il suo “impegno nella valorizzazione e la tutela della salute psico-fisica”. Chi era Valentina Baldini era medico specialista in psichiatria, nonché ricercatrice con numerose pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali. Dal proprio curriculum emergono attività sia in ambito clinico, che accademico e associazionistico, con un forte impegno nel campo delle neuroscienze e delle malattie neuromuscolari. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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