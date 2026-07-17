Valentina Baldini, 30 anni, è deceduta. Era affetta da atrofia muscolare spinale. È la figlia di un commissario tecnico di una nazionale di calcio e ex allenatore. La notizia è stata diffusa dalla famiglia. La giovane donna era nota nel mondo dello sport e della comunicazione. La sua morte è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sulle cause.

PESCARA – Valentina Baldini è morta, aveva 30 anni: era la figlia di Silvio Baldini, commissario tecnico della Nazionale ed ex allenatore del Pescara. Era affetta da atrofia muscolare spinale, è stata insignita dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana per il suo “impegno nella valorizzazione e la tutela della salute psico-fisica”. Chi era Valentina Baldini era medico specialista in psichiatria, nonché ricercatrice con numerose pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali. Dal proprio curriculum emergono attività sia in ambito clinico, che accademico e associazionistico, con un forte impegno nel campo delle neuroscienze e delle malattie neuromuscolari. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Valentina Baldini è morta, la figlia del ct Silvio aveva 30 anni: era affetta da una atrofia muscolare spinale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Tragedia per Silvio Baldini: morta a 30 anni la figlia ValentinaUna donna di 30 anni, figlia dell’allenatore dell’Under 21 e commissario tecnico ad interim della nazionale, è deceduta nelle ultime ore.

Atrofia muscolare spinale, ok dall’Ue a terapia genica sopra i due anniL’Unione Europea ha approvato la terapia genica di Novartis per l’atrofia muscolare spinale, destinata a pazienti sopra i due anni, inclusi...

Temi più discussi: La vita privata di Andrea Pirlo, dal matrimonio con Deborah Roversi alle nozze con Valentina Baldini; Gigi Hadid condivide una foto insieme a Bradley Cooper e conferma che la loro storia va alla grande; BigMama si è laureata e la dedica della tesi è un bellissimo inno alla vita dopo il cancro; Bernie Martínez Ocasio non è solo il fratello (modello e fotocopia) di Bad Bunny: chi è e cosa fa.

Tragedia per Silvio Baldini, morta a 30 anni la figlia Valentina x.com

Muore a 30 anni la figlia di Silvio Baldini, Valentina: grave lutto per il CT dell’ItaliaIl dolore più grande per un genitore: Valentina, la figlia di Silvio Baldini, CT a interim dell'Italia, è morta a soli 30 anni. Una tragedia familiare che ha colpito nelle scorse ore il 67enne allenat ... fanpage.it

Valentina non c'è più, il dolore dei BaldiniValentina Baldini non c'è più. Silvio, il papà, un caro amico, ne parlò così e per questo non riesco nemmeno immaginare il dolore della famiglia: Mia figlia Valentina è una bimba, perché per me rimar ... corrieredellosport.it