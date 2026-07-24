Infinity Vision | ecco il nuovo formato cinematografico con cui Disney ha lanciato Avengers Doomsday

Notizia in breve

Dopo il primo trailer di Avengers: Doomsday, è apparso il logo “Infinity Vision”, la nuova certificazione di qualità annunciata da Disney a aprile durante il CinemaCon. La sigla compare alla fine del trailer e identifica un nuovo formato cinematografico sviluppato dall’azienda. Non sono stati forniti dettagli tecnici o modalità di distribuzione di questa certificazione.