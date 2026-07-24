Infinity Vision | ecco il nuovo formato cinematografico con cui Disney ha lanciato Avengers Doomsday
Dopo il primo trailer di Avengers: Doomsday, è apparso il logo “Infinity Vision”, la nuova certificazione di qualità annunciata da Disney a aprile durante il CinemaCon. La sigla compare alla fine del trailer e identifica un nuovo formato cinematografico sviluppato dall’azienda. Non sono stati forniti dettagli tecnici o modalità di distribuzione di questa certificazione.
Alla fine del primo trailer di Avengers: Doomsday rilasciato la scorsa settimana, compare un logo con la scritta “Infinity Vision”, la nuova certificazione di qualità presentata da Disney durante l’ultimo CinemaCon ad aprile. Una nuova etichetta su cui Disney punta molto per la distribuzione dei suoi prossimi grandi film evento. nata a causa di Dune III. Cosa è Infinity Vision. Infinity Vision è stata presentata da The Walt Disney Studios il 16 aprile 2026 durante il CinemaCon, la principale convention annuale dell’industria cinematografica americana. La cosa importante da capire subito è che non si tratta di un formato hardware proprietario come IMAX, ma di una certificazione di qualità: un “sigillo di garanzia” che Disney assegna alle sale che soddisfano determinati requisiti tecnici. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Infinity Vision vs IMAX .
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Avengers: Doomsday riscriverà da zero lo scontro tra Iron Man e Captain America: ecco come
Avengers: Doomsday ha un gigantesco problema narrativo da risolvere prima di Secret WarsIl trailer di Avengers: Doomsday, in uscita il 18 dicembre, ha riacceso l’attenzione sul film dei Marvel Studios.
Argomenti più discussi: Avengers: Doomsday, ma cos'è esattamente il formato Infinity Vision?; Avengers: Doomsday, le prevendite per le sale 'Infinity Vision' sono un successo, già sold out e in linea con Spider-Man: Brand New Day; ‘Avengers: Doomsday’ incassa 16,5 milioni di dollari in prevendite nel primo giorno senza il solito vantaggio IMAX; 'Avengers: Doomsday': biglietti in vendita dal 20 luglio.
Ecco la nuova sinossi ufficiale del film! Oggi partiranno le prevendite per le sale certificate Infinity Vision, vediamo se uscirà un poster o un teaser facebook
Avengers: Doomsday, ecco cos’è l’Infinity VisionAvengers: Doomsday e questo particolare Infinity Vision. Ma cos’è davvero? Facciamo chiarezza sul tema vedendone le particolarità ... lascimmiapensa.com