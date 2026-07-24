Il trailer di Avengers: Doomsday, in uscita il 18 dicembre, ha riacceso l’attenzione sul film dei Marvel Studios. Tuttavia, il film si trova ad affrontare un problema narrativo che deve risolvere prima di arrivare a Secret Wars. La produzione sta lavorando per superare questa difficoltà, mentre il trailer ha mostrato ancora una volta attori principali come Robert Downey Jr.

Il percorso verso l’uscita in sala del 18 dicembre si fa sempre più complesso per il prossimo kolossal corale dei Marvel Studios. Il trailer di Avengers: Doomsday ha sicuramente riacceso l’entusiasmo riportando sotto i riflettori pilastri storici del franchise come Robert Downey Jr., Chris Evans e Chris Hemsworth, ma ha anche evidenziato una cruda verità: la nuova generazione di eroi non è per niente abituata a fare squadra. Come fa notare Amanda Mullen in un suo recente approfondimento, la totale mancanza di crossover organici all’interno della Multiverse Saga rischia di far percepire questa nuova avventura del Marvel Cinematic Universe come non meritata. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Avengers: Doomsday ha un gigantesco problema narrativo da risolvere prima di Secret Wars

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Avengers Doomsday Trailer Ufficiale: FINALMENTE LO VEDIAMO!

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