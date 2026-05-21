Le anticipazioni fornite da Joe e Anthony Russo hanno messo in guardia i fan su cosa aspettarsi dal cinecomic in uscita il 16 dicembre. I dettagli del plot di Avengers: Doomsday sono ancora top secret, ma i fratelli Russo ci hanno già fornito sufficiente materiale per iniziare a fare ipotesi su ciò che ci attende sul grande schermo a partire dal 16 dicembre, quando il mastodontico cinecomic approderà nei cinema italiani. In cima alla lista dei ritorni graditi ci sono i due volti simbolo dell'MCU, Chris Evans e Robert Downey Jr.. Mentre Evans tornerà a indossare i panni di Steve RogersCaptain America, un inedito ruolo da villain - il Dottor Destino - attende Downey. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Avengers: Doomsday riscriverà da zero lo scontro tra Iron Man e Captain America: ecco come

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AVENGERS: DOOMSDAY | Doctor Doom & Captain America

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