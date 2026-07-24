infantino sfugge alle indagini sulla relazione con trump durante i mondiali

Notizia in breve

Il Comitato Olimpico Internazionale ha annunciato di non avviare indagini sul presidente della FIFA, Gianni Infantino, in seguito a una denuncia riguardante una presunta relazione con l’ex presidente degli Stati Uniti. La decisione è stata comunicata senza ulteriori approfondimenti o commenti ufficiali, e non sono state fornite spiegazioni sulle motivazioni che hanno portato a questa scelta.