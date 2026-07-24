Infantino sfugge alle indagini sulla relazione con Trump durante i Mondiali
Il Comitato Olimpico Internazionale ha annunciato di non avviare indagini sul presidente della FIFA, Gianni Infantino, in seguito a una denuncia riguardante una presunta relazione con l’ex presidente degli Stati Uniti. La decisione è stata comunicata senza ulteriori approfondimenti o commenti ufficiali, e non sono state fornite spiegazioni sulle motivazioni che hanno portato a questa scelta.
2026-07-24 20:30:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha confermato che non indagherà sul presidente della FIFA Gianni Infantino dopo aver ricevuto una denuncia sulla sua relazione con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. L’organizzazione per i diritti umani FairSquare ha affermato che Infantino ha violato le regole del CIO sulla neutralità politica esprimendo sostegno a Trump durante la Coppa del Mondo. La denuncia fa seguito all’ammissione di Trump di aver contattato personalmente Infantino per richiedere una revisione del cartellino rosso mostrato all’attaccante statunitense Folarin Balogun. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Segui gli aggiornamenti su Trump.
Infantino e Donald Trump, due persone davvero uniche
Notizie e thread social correlati
Nel Regno Unito un uomo è stato arrestato in relazione alle indagini sulla morte di Ann Widdecombe, portavoce di Reform UKUn uomo è stato arrestato nel Regno Unito nell'ambito delle indagini sulla morte di Ann Widdecombe, trovata morta giovedì mattina nella sua casa a...
Mondiali 2026, Trump sulla squalifica a Balogun: “A Infantino ho solo chiesto un riesame della decisione”Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di aver parlato con il presidente della Fifa riguardo alla squalifica di un giocatore della nazionale...