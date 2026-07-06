Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di aver parlato con il presidente della Fifa riguardo alla squalifica di un giocatore della nazionale americana. Ha affermato di aver chiesto semplicemente un riesame della decisione, senza ulteriori commenti. La comunicazione è avvenuta durante un'intervista nello Studio Ovale. La squalifica del calciatore era stata successivamente revocata dalla Fifa.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha riferito il contenuto della sua telefonata col presidente della Fifa, Gianni Infantino, sulla squalifica del giocatore della nazionale Usa Folarin Balogun, revocata dalla Fifa, parlando con i giornalisti nello Studio Ovale. “ Ho solo chiesto un riesame della decisione, non gli ho detto: ‘devi farlo ‘”. “Credo che dobbiamo avere in campo tutti i giocatori migliori. Non puoi togliere i giocatori migliori”, ha aggiunto il tycoon. “Sì, ho parlato con Gianni, è un uomo altamente rispettato, non era un fallo”, ha detto riguardo all’azione di gioco che ha portato al cartellino rosso per il giocatore Usa con la Bosnia, che ora potrà essere in campo nell’ottavo di finale con il Belgio, in programma martedì alle 2 di notte. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Mondiali 2026, Trump sulla squalifica a Balogun: “A Infantino ho solo chiesto un riesame della decisione”

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MONDIALI 2026: TRUMP HA FATTO TOGLIERE LA SQUALIFICA A BALOGUN

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