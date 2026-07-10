Un uomo è stato arrestato nel Regno Unito nell'ambito delle indagini sulla morte di Ann Widdecombe, trovata morta giovedì mattina nella sua casa a Dartmoor, vicino a Devon. La polizia ha confermato l'arresto senza fornire ulteriori dettagli. La donna, portavoce di Reform UK, era stata trovata senza vita nell'abitazione. Le autorità stanno conducendo accertamenti per chiarire le cause del decesso.

Giovedì mattina Widdecombe era stata trovata morta in casa sua a Dartmoor, vicino a Devon, nel sud-ovest del Regno Unito. La polizia ha detto che sul corpo aveva «gravi ferite» e che sta trattando la sua morte come un caso di omicidio: ha anche detto che per ora non ci sono elementi che facciano pensare che ci sia un possibile movente politico, e ha escluso che si possa trattare di un atto di terrorismo. Widdecombe aveva 78 anni ed era un membro del partito di estrema destra Reform UK, per cui lavorava come portavoce. Dagli anni Ottanta era stata diverse volte parlamentare con il Partito Conservatore, prima di diventare membro del Partito Brexit, fondato dal politico populista di estrema destra Nigel Farage, che poi è diventato Reform UK. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Nel Regno Unito un uomo è stato arrestato in relazione alle indagini sulla morte di Ann Widdecombe, portavoce di Reform UK

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Tenta di imbarcarsi per Londra con un passaporto falso: arrestato 42enne all'aeroporto di Perugia

Notizie e thread social correlati

Regno Unito, batosta per i Labour alle elezioni locali: avanza Reform UK di Nigel FarageAlle elezioni locali in Inghilterra, i risultati parziali indicano una significativa perdita di seggi per il Partito Laburista, che attualmente guida...

Farage pronto a sfrattare Starmer: alle elezioni amministrative Reform Uk asfalta Labour e Tory, diventando il primo partito del Regno UnitoAlle elezioni amministrative nel Regno Unito, il partito Reform UK ha ottenuto risultati sorprendenti, superando sia il Labour che i Conservatori, e...

Temi più discussi: Sky compra la divisione Media di Itv: nasce nel Regno Unito un nuovo gigante dello streaming; Rara copia della Dichiarazione d’indipendenza del 1776 trovata in UK; Londra, criptovalute e regali mai dichiarati, Farage nel mirino. Lui: Mi dimetto e mi ricandido; Rubrik annuncia un investimento di 500 milioni di dollari nel Regno Unito e designa Londra come sede centrale europea.

E il #Confessions2 è primo anche nel Regno Unito. #Madonna è così diventata la 1ª artista femminile USA ad avere un album in 1ª posizione in 5 decenni consecutivi. È il suo 13° disco in cima alle classifiche UK, eguagliato Elvis. Non ci riusciva dal 2012 con x.com

Cosa trovano difficoltoso le persone nel Regno Unito con CCNP nel trovare un lavoro? reddit

Effetto Oasis e Glastonbury: 2025 anno record per il turismo musicale nel Regno UnitoNuovi dati di UK Music rivelano che nel 2025 concerti, tour e festival sold out nel Regno Unito hanno attirato un record di 24,7 milioni di turisti musicali, con una spesa salita al massimo storico di ... msn.com

Meghan porterà Archie e Lilibet nel Regno Unito per raggiungere Harry: Carlo potrebbe incontrare i nipotiMeghan Markle e i figli, il principe Archie e la principessa Lilibet, dovrebbero recarsi nel Regno Unito questa settimana per raggiungere ... msn.com