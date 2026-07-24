In India, studenti sono scesi in piazza a New Delhi e in altre città per protestare contro il sistema educativo e chiedere le dimissioni del ministro dell’Istruzione. La polizia ha dispiegato un grande numero di agenti per fermare le manifestazioni. I vescovi hanno condannato l’uso della forza contro i manifestanti. La protesta ha coinvolto diverse città e ha portato a un intervento massiccio delle forze dell’ordine.

Davide Dionisi – Città del Vaticano Alla fine c’è voluto un imponente dispiegamento di forze di polizia per fermare la folla scesa in piazza a New Delhi ed in altre città dell'India per protestare contro l’attuale sistema educativo e chiedere le dimissioni del ministro dell’Istruzione, Dharmendra Pradhan. Iniziate il 20 luglio scorso, le manifestazioni hanno fatto registrare almeno 178 feriti, tra studenti e agenti di polizia, raggiungendo il culmine nel momento in cui gli agenti hanno impedito ai manifestanti di marciare verso il Parlamento. I vescovi: “Profondamente addolorati” Sulla vicenda sono intervenuti i vescovi indiani che, in una nota diffusa il 21 luglio, si sono detti “profondamente addolorati” per l’intervento della polizia, esprimendo solidarietà agli studenti rimasti feriti o comunque coinvolti negli scontri. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

© Vaticannews.va - India, proteste degli studenti. I vescovi condannano la repressione della polizia

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