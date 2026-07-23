Le proteste del Popolo degli Scarafaggi in India sono cresciute più del previsto, sorprendendo le autorità. Inizialmente considerate una provocazione temporanea, le manifestazioni sono continuate e hanno attirato un numero crescente di partecipanti. Le autorità hanno tentato di contenerle, ma senza successo, poiché il movimento si è esteso a diverse regioni del paese. La mobilitazione coinvolge diverse fasce della popolazione e si svolge senza che siano stati registrati segnali di smobilitazione significativi.

All’inizio sembrava che fosse uno scherzo, al massimo una provocazione contro il governo indiano destinata a esaurirsi nel giro di una manciata di giorni. Il Cockroach Janta party (Cjp), ovvero il Partito del Popolo degli Scarafaggi, è invece cresciuto a dismisura fino a diventare una delle sfide più temibili, e anche inaspettate, per Narendra Modi. Lo si è visto nelle ultime 48 ore quando decine di migliaia di persone appartenenti al movimento, la maggior parte delle quali giovanissime, di età compresa tra i 20 e i 30 anni, si sono radunate nel cuore di Delhi per chiedere importanti riforme del sistema scolastico e le dimissioni del ministro dell’Istruzione Dharmendra Pradhan. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Il problema che Modi non si aspettava: perché l’India non sa contenere le proteste del Popolo degli Scarafaggi

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