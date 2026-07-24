Incidenti sul lavoro | muore operaio di 18 anni nel Nuorese Altra vittima a Roma Grave uomo nel Mantovano
Un incidente sul lavoro si è verificato questa mattina in un impianto di trattamento rifiuti nella provincia di Nuoro, causando la morte di un giovane di 18 anni. L’incidente è avvenuto nella località di S’Infurcau, tra i Comuni di Orotelli e Oniferi. Nel frattempo, un’altra vittima si è registrata a Roma e un uomo è rimasto gravemente ferito nel Mantovano.
Incidente mortale sul lavoro, questa mattina, in un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti in provincia di Nuoro. A perdere la vita nell’impianto situato nella località denominata S’Infurcau, ai confini tra i Comuni di Orotelli e Oniferi, Fabrizio Pittalis, operaio di 18 anni. Il giovane, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato colpito dalla benna di un muletto. Immediata la richiesta di aiuto. Gli operatori del 118 giunti sul posto non sono riusciti a salvarlo. Sul fatto indagano i carabinieri di Ottana e gli ispettori dello Spresal della Asl di Nuoro. Dalle testimonianze e dai rilievi sul posto si cercherà di ricostruire la dinamica. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
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Incidente sul lavoro, muore operaio di 38 anni
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