Incidenti sul lavoro | muore operaio di 18 anni nel Nuorese Altra vittima a Roma Grave uomo nel Mantovano

Notizia in breve

Un incidente sul lavoro si è verificato questa mattina in un impianto di trattamento rifiuti nella provincia di Nuoro, causando la morte di un giovane di 18 anni. L’incidente è avvenuto nella località di S’Infurcau, tra i Comuni di Orotelli e Oniferi. Nel frattempo, un’altra vittima si è registrata a Roma e un uomo è rimasto gravemente ferito nel Mantovano.