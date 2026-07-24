Incidente sul lavoro nel Nuorese | muore un operaio 18enne

Notizia in breve

Un giovane di 18 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro in un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti nel Nuorese. L’incidente è avvenuto all’alba, e sul luogo sono intervenuti immediatamente i soccorsi. Nonostante l’arrivo tempestivo, i tentativi di rianimarlo si sono rivelati inutili. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, e le autorità stanno indagando sulle cause.