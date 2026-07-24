Incidente sul lavoro nel Nuorese | muore un operaio 18enne
Un giovane di 18 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro in un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti nel Nuorese. L’incidente è avvenuto all’alba, e sul luogo sono intervenuti immediatamente i soccorsi. Nonostante l’arrivo tempestivo, i tentativi di rianimarlo si sono rivelati inutili. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, e le autorità stanno indagando sulle cause.
Un operaio di 18 anni è morto in un incidente sul lavoro in un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti nel Nuorese. La tragedia è avvenuta all'alba e sul posto si sono subito portati gli operatori del 118: purtroppo nonostanmte l'intervento tempestivo per il giovane non c'è stato nulla da fare. La dinamica dell'incidente al momento non è ancora chiara. Sull'infortunio indagano i carabinieri di Ottana e gli ispettori dello Spresal della Asl di Nuoro. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Incidente sul lavoro a Napoli, operaio muore a 46 anni
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Un operaio di 18 anni è morto stamani all'alba in un un incidente sul lavoro nell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti in località S'Infurcau, nel territorio di Oniferi (Nuoro) #ANSA x.com
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