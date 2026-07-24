Ancora infortuni sul lavoro | due vittime in poche ore a Roma e nel Nuorese

Un giovane di 18 anni ha perso la vita in un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti nel Nuorese all’alba. Sul luogo sono arrivati immediatamente i soccorritori del 118, ma non hanno potuto fare nulla per salvarlo. Pochi ore prima, un altro incidente sul lavoro si è verificato a Roma, senza dettagli disponibili sulle conseguenze.

Due infortuni sul lavoro a distanza di poche ore. Un operaio di 18 anni è morto in un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti nel Nuorese. La tragedia è avvenuta all'alba e sul posto si sono subito portati gli operatori del 118: purtroppo nonostante l'intervento tempestivo, per il giovane non c'è stato nulla da fare. La dinamica dell'incidente al momento non è ancora chiara. Sull'infortunio indagano i carabinieri di Ottana e gli ispettori dello Spresal della Asl di Nuoro.A Roma, invece, un operaio di 47 anni è morto la scorsa notte dopo essere stato schiacciato da una macchina spazzatrice nel quartiere della Romanina. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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INAIL INFORTUNIO SUL LAVORO: Quando e Quanto Paga (Il 91% Non Conosce Questi Importi)

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