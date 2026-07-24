Nel 2025, in Italia, le vittime di incidenti stradali sono scese sotto le 3.000, il primo calo dal 2021. Tuttavia, aumentano il numero di incidenti e di feriti rispetto all’anno precedente. I dati sono stati diffusi dall’analisi di Aci-Istat.

Per la prima volta dal 2021 il numero delle vittime della strada in Italia torna sotto la soglia dei 3 mila. È il dato più significativo che emerge dal bilancio dell’ incidentalità stradale del 2025, basato su dati Aci-Istat. Un risultato che testimonia un miglioramento sul fronte della mortalità, ma che non basta a disegnare un quadro del tutto positivo: mentre i decessi diminuiscono, infatti, continuano ad aumentare sia il numero dei sinistri sia quello dei feriti, segno che la sicurezza stradale resta una delle principali sfide per il Paese. Nel corso del 2025 sulle strade italiane si sono verificati 177.207 incidenti con lesioni a persone, il 2,2% in più rispetto all’anno precedente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Incidenti stradali, vittime sotto quota 3 mila ma aumentano sinistri e feriti

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