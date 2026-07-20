Un incidente stradale lungo via Appia vicino a Velletri ha causato un morto e due feriti. Due auto sono rimaste distrutte nello scontro. Un uomo di 64 anni, residente a Genzano, è deceduto, mentre altre due persone sono state portate in ospedale in condizioni gravi. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente.

Due auto distrutte in mezzo a via Appia. Un conducente morto - un 64enne residente a Genzano -, altre due persone trasportate in ospedale in gravi condizioni. Una scena drammatica quella che si è presentata lunedì pomeriggio ai primi soccorritori intervenuti poco prima delle 14 all’altezza del chilometro 34,500, fra Velletri e Genzano. Fra loro i vigili del fuoco che hanno lavorato a lungo per farsi largo fra le lamiere dei veicoli coinvolti e liberare le vittime. Uno dei feriti, di 44 anni, è stato poi trasferito a Roma con l’eliambulanza dell’Ares 118. Secondo i primi accertamenti le due vetture si sono scontrate frontalmente in un tratto di semi curva vicino a via della Faiola, in una zona già al centro di altri gravi incidenti, non si esclude durante un sorpasso o anche a causa di un malore di uno dei guidatori. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Incidenti stradali, schianto in via Appia vicino a Velletri: un morto e due feriti

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INCIDENTE MORTALE IN VIA APPIA A FORMIA

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