Incidenti stradali calano le vittime in Italia | -5,3% nel 2025

Nel 2025, in Italia, le vittime di incidenti stradali sono state 177. Rispetto all’anno precedente, si registra una diminuzione del 5,3%. Il dato emerge da un rapporto tra Aci e Istat. Non sono stati forniti dettagli sui numeri totali di incidenti o sui motivi della riduzione. La statistica riguarda esclusivamente le vittime e non specifica le cause o le aree geografiche coinvolte.

Si sono registrate nel 2025 meno vittime in Italia a causa di incidenti stradali. Lo scorso anno, infatti, rileva un rapporto Aci-Istat, “si sono verificati in Italia 177.207 incidenti stradali con lesioni a persone; le vittime sono state 2.868 e i feriti 237.822. Rispetto all’anno precedente, i morti sulle strade diminuiscono del 5,3%, mentre il numero di incidenti e quello dei feriti registrano un aumento (rispettivamente +2,2% e +1,7%)”. “Il tasso di mortalità stradale – si legge ancora nel rapporto – passa da 51,4 a 48,7 morti ogni milione di abitanti. Rispetto al 2019, anno di benchmark per il decennio 2021-2030 della sicurezza stradale, le vittime della strada, che ammontavano a 53,1 ogni milione di abitanti, diminuiscono del 9,6% “. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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