Nel 2025 a Parma più di mille incidenti stradali con otto morti dati in aumento che preoccupano

Nel 2025, nel territorio comunale di Parma, si sono verificati oltre mille incidenti stradali, con otto decessi segnalati. Rispetto agli anni precedenti, i numeri sono in crescita, suscitando preoccupazione tra le autorità locali e i cittadini. I dati ufficiali indicano un incremento nel numero di sinistri rispetto agli anni passati, evidenziando un trend che richiede attenzione e interventi mirati.

Preoccupa l’aumento significativo degli incidenti stradali registrati nel 2025 nel territorio comunale di Parma. Secondo i dati emersi da un accesso agli atti effettuato dal consigliere comunale del gruppo Vignali, Andrea Aiello, si contano 1.026 sinistri, con 8 vittime, in netto aumento rispetto.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Nel 2025 si sono verificati 1.724 incidenti stradali nel Pescarese con 17 decessi (in aumento) e 1.235 feritiRiunione in prefettura a Pescara nella mattinata di mercoledì 25 febbraio sul fenomeno dell’incidentalità stradale. Incidenti stradali, a Napoli nel 2025 meno sinistri e meno mortiGli incidenti stradali a Napoli sono diminuiti nel 2025 rispetto all’anno precedente. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Il 5xmille all'Università di Parma; Nel 2025 a Parma più di mille incidenti stradali con otto morti, dati in aumento che preoccupano; Comunicazione e stampa | Ausl e Aou, chiusi i bilanci 2025: deficit dimezzato; ACER PRESENTA IL SUO BILANCIO: NEL 2025 RECUPERATI 260 ALLOGGI SFITTI. Davines group vola a 307 milioni di euro nel 2025 (+6,4%)Il gruppo italiano specializzato nell’haircare conferma una traiettoria di crescita nell’ultimo esercizio, con l’export che traina i risultati (82%) e Usa e Italia che si configurano come i primi due ... milanofinanza.it DIRETTA/ Parma Bologna (risultato finale 1-3): Castro e Miranda per la rimonta! (2 novembre 2025)Ripresa che si apre con grande intensità al Tardini qui in diretta, dove il punteggio resta sull’1-1 ma le occasioni non mancano. Il Parma, nonostante l’inferiorità numerica, continua a giocare con ... ilsussidiario.net Scintille Barella-Troilo durante Inter-Parma Il match che ha consegnato lo Scudetto all’Inter ha riservato anche delle tensioni. Come raccontato da , programma di DAZN, tutto è nato da un pestone di Mariano Troilo, difensore del Parma, ai danni - facebook.com facebook Inter-Parma, retroscena Chivu: a fine partita ha detto all’orecchio a Lautaro… x.com