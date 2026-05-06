Nel 2025 a Parma più di mille incidenti stradali con otto morti dati in aumento che preoccupano

Da parmatoday.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2025, nel territorio comunale di Parma, si sono verificati oltre mille incidenti stradali, con otto decessi segnalati. Rispetto agli anni precedenti, i numeri sono in crescita, suscitando preoccupazione tra le autorità locali e i cittadini. I dati ufficiali indicano un incremento nel numero di sinistri rispetto agli anni passati, evidenziando un trend che richiede attenzione e interventi mirati.

Preoccupa l’aumento significativo degli incidenti stradali registrati nel 2025 nel territorio comunale di Parma. Secondo i dati emersi da un accesso agli atti effettuato dal consigliere comunale del gruppo Vignali, Andrea Aiello, si contano 1.026 sinistri, con 8 vittime, in netto aumento rispetto.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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