Nel 2024, in Piemonte si registra un aumento degli incidenti stradali rispetto all’anno precedente, ma il numero di persone decedute è in calo. I dati ufficiali mostrano che, mentre si verificano più collisioni, meno vittime perdono la vita. Le zone più a rischio per incidenti con esiti fatali si trovano principalmente in alcune aree urbane, dove si concentrano le cause più frequenti di incidenti mortali.

? Cosa scoprirai Perché i sinistri aumentano ma il numero di morti diminuisce?. Dove si concentrano i rischi più letali per la vita?. Chi sono le categorie più colpite dai tragici incidenti stradali?. Come proteggere i pedoni sopra i 65 anni nelle nostre città?.? In Breve Sinistri totali in Piemonte saliti al 4,6% rispetto ai dati del 2023.. Il 48% dei decessi avviene su strade extraurbane per velocità elevate.. Oltre il 71% dei pedoni vittime ha un'età superiore ai 65 anni.. Motociclisti e pedoni rappresentano rispettivamente il 20,5% e il 18,7% dei morti.. Il Piemonte registra 171 decessi per incidenti stradali nel 2024, un dato che segna un calo del 3,9% rispetto all’anno precedente nonostante l’aumento dei sinistri.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piemonte, più incidenti stradali ma calano i morti: il paradosso 2024

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