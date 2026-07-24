Un incidente si è verificato nel pomeriggio del 24 luglio sulla strada Fi-Pi-Li tra gli svincoli di Empoli e Empoli Est, poco prima delle 17. L’incidente ha coinvolto più veicoli in direzione Firenze, causando lunghe code nel traffico. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte. La viabilità è rallentata nel tratto interessato, con i mezzi di soccorso sul posto.

EMPOLI (FIRENZE) – Incidente sulla Fi-Pi-Li nel pomeriggio di oggi, 24 luglio 2026. Intorno alle 17 si è verificato uno scontro fra più mezzi in direzione Firenze, nel tratto compreso tra gli svincoli di Empoli ed Empoli Est. Secondo una prima ricostruzione, sarebbero tre i veicoli coinvolti ma la dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento. Sul posto stanno intervenedo i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine per i rilievi. Il traffico risulta bloccato all’altezza di Empoli con lunghe code e rallentamenti anche in direzione Mare per curiosi. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Incidente sulla Fipili: scontro fra auto a Empoli, lunghe code verso Firenze

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