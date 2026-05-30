Fipili | incidente fra Santa Croce e Montopoli 2 feriti Lunghe code in direzione Mare automobilisti bloccati sotto il sole

Notizia in breve

Un incidente sulla strada Fipili tra Santa Croce e Montopoli ha causato due feriti e blocchi nel traffico. Le auto coinvolte sono state rimosse con un intervento specifico, mentre le auto ferme hanno provocato lunghe code in direzione mare. Gli automobilisti sono rimasti bloccati sotto il sole durante le operazioni di soccorso e rimozione dei veicoli. Il traffico è ancora congestionato mentre si lavora per ripristinare la circolazione.