Fipili | incidente fra Santa Croce e Montopoli 2 feriti Lunghe code in direzione Mare automobilisti bloccati sotto il sole
Un incidente sulla strada Fipili tra Santa Croce e Montopoli ha causato due feriti e blocchi nel traffico. Le auto coinvolte sono state rimosse con un intervento specifico, mentre le auto ferme hanno provocato lunghe code in direzione mare. Gli automobilisti sono rimasti bloccati sotto il sole durante le operazioni di soccorso e rimozione dei veicoli. Il traffico è ancora congestionato mentre si lavora per ripristinare la circolazione.
MONTOPOLI SULL’ARNO (PISA) – Sabato di passione sulla Fipili oggi, 30 maggio 2026, con le partenze per il ponte del 2 giugno. Intorno alle 9,30 un incidente tra le uscite di Santa Croce sull’Arno e Montopoli Valdarno, in direzione mare, ha provocato 7 chilometri di code. Secondo una prima ricostruzione sarebbero 5 i mezzi coinvolti nel tamponamento. Sul posto stanno intervenendo polizia stradale, vigili del fuoco e ambulanze: ci sarebbero due persone soccorse. La situazione si è aggravata nel giro di un’ora: alle 10.30 si registravano circa 7 chilometri di coda in direzione Livorno, con la viabilità completamente congestionata e rallentamenti anche nei tratti precedenti l’area del sinistro. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
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