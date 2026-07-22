Un incidente sulla strada FiPiLi tra Empoli Est ed Empoli ha coinvolto un’auto schiacciata contro il new jersey. Sul posto sono presenti feriti, mentre si registrano code e rallentamenti in direzione mare. La viabilità risulta compromessa nel tratto empolese e si consiglia di percorrere percorsi alternativi. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni dei feriti o sulla dinamica dell’incidente. La circolazione resta congestionata nel tratto interessato.

Empoli, 22 luglio 2026 – Code e disagi nel tratto empolese della FiPiLi a causa di un incidente stradale che si è verificato nelle prime ore di oggi, mercoledì 22 luglio. In base a quanto appreso, una macchina sarebbe rimasta schiacciata contro il new jersey dopo l’impatto con un tir. Lo scontro potrebbe essere avvenuto in fase di sorpasso, ma la dinamica è ancora in fase di accertamento. Il bilancio parla di tre feriti soccorsi dal 118, il più grave in codice giallo. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco. L’incidente è avvenuto all’altezza dello svincolo Empoli centro, in direzione mare. Lunghe code si sono formate a partire da Empoli Est. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incidente in FiPiLi tra Empoli Est ed Empoli: auto schiacciata contro il new jersey, ci sono feriti. Lunghe code in direzione mare

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