Incidente in FiPiLi tra Empoli Est ed Empoli | auto schiacciata contro il new jersey ci sono feriti Lunghe code in direzione mare
Un incidente sulla strada FiPiLi tra Empoli Est ed Empoli ha coinvolto un’auto schiacciata contro il new jersey. Sul posto sono presenti feriti, mentre si registrano code e rallentamenti in direzione mare. La viabilità risulta compromessa nel tratto empolese e si consiglia di percorrere percorsi alternativi. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni dei feriti o sulla dinamica dell’incidente. La circolazione resta congestionata nel tratto interessato.
Empoli, 22 luglio 2026 – Code e disagi nel tratto empolese della FiPiLi a causa di un incidente stradale che si è verificato nelle prime ore di oggi, mercoledì 22 luglio. In base a quanto appreso, una macchina sarebbe rimasta schiacciata contro il new jersey dopo l’impatto con un tir. Lo scontro potrebbe essere avvenuto in fase di sorpasso, ma la dinamica è ancora in fase di accertamento. Il bilancio parla di tre feriti soccorsi dal 118, il più grave in codice giallo. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco. L’incidente è avvenuto all’altezza dello svincolo Empoli centro, in direzione mare. Lunghe code si sono formate a partire da Empoli Est. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie e thread social correlati
Fipili: incidente fra Santa Croce e Montopoli, 2 feriti. Lunghe code in direzione Mare, automobilisti bloccati sotto il soleUn incidente sulla strada Fipili tra Santa Croce e Montopoli ha causato due feriti e blocchi nel traffico.
Fipili: grossa buca fra Empoli ovest e San Miniato, tratto chiuso in direzione MareUn tratto della Fi-Pi-Li tra Empoli Ovest e San Miniato, in direzione mare, è stato chiuso questa mattina per un intervento di riparazione urgente.
Temi più discussi: Incidente in FiPiLi tra Empoli Est ed Empoli: auto schiacciata contro il new jersey, ci sono feriti. Lunghe code in direzione mare; Fipili, incidente: chiuso svincolo Empoli Est verso Pisa. Per tamponamento fra camion e mezzo della spazzatura; Incidente oggi in Fipili, ferito 51enne; Tamponamento in Fi-Pi-Li tra due mezzi pesanti, 51enne incastrato. Chiuso svincolo Empoli Est.
? In #FiPiLi, chiuso per incidente lo svincolo di Empoli est in uscita direzione mare e coda ridotta a rallentamenti tra Ginestra Fiorentina ed Empoli est #viabiliTOS x.com
Buongiorno Sulla FiPiLi ci sono 2 km di coda per incidente tra Empoli est ed Empoli in direzione Firenze. A Firenze, Via del Sansovino chiusa per scavo urgente, blocco temporaneo della circolazione. meteo ? Il Consorzio LaMMA prevede per la giornata di o facebook
Incidente in FiPiLi tra Empoli Est ed Empoli: auto schiacciata contro il new jersey, ci sono feriti. Lunghe code in direzione mareCoinvolto un tir, il più grave dei feriti è stato ricoverato in codice giallo. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono presenti anche i vigili del fuoco ... lanazione.it
Incidente oggi in Fipili, ferito 51enneLunghe code e disagi nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 15 luglio, sulla FiPiLi a causa di un tamponamento tra due mezzi pesanti. Intorno alle 14, secondo quanto segnalato da Muoversi in Toscana ... nove.firenze.it