AGI - Tragico incidente sul lavoro nel pomeriggio a San Pietro Mosezzo, nel Novarese. Un operaio ha perso la vita all'interno della ditta "Unidro srl", situata in via Biandrate, nella zona industriale del paese alle porte del capoluogo. Le dinamiche dell'incidente . Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo è rimasto schiacciato in seguito al ribaltamento di un'autogrù impegnata nelle operazioni di movimentazione di un container. Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco giunti dalla Centrale di Novara con un'autopompa serbatoio e un’autogrù per mettere in sicurezza l'area e consentire il recupero del corpo. L'arrivo dei soccorsi. Inutili i soccorsi del personale sanitario del 118, giunto sul posto con u n'ambulanza medicalizzata: i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'operaio. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Incidente sul lavoro a Novara, un operaio muore schiacciato da un'autogrù

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