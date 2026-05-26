incidente sul lavoro operaio muore schiacciato da muletto nel reggiano

Un operaio è morto dopo essere stato schiacciato da un muletto in una cava del Reggiano. L’incidente si è verificato nel corso di un turno di lavoro. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma per l’operaio non c’era più niente da fare. È il secondo incidente mortale in poche ore, dopo una tragedia simile verificatasi in una provincia vicina.

Un altro fatale incidente sul lavoro, ad appena poche ore dalla tragedia consumatasi nellaprovincia di Lucca, dove un operaio ha perso la vita rimanendo schiacciato da una pressa. Un dramma, quello registrato a Cavriago, nellaReggiano, similare nelle dinamiche e purtroppo uguale nell’esito. Da quanto appreso, infatti, l’operaio sarebbe morto schiacciato da unmulettoin movimento. La vittima, la cui identità è ancora in fase di accertamento, lavorava presso la ditta Mazzoni, che produce caldaie e idropulitrici professionali. Le informazioni nel merito della dinamica dell’incidente sono scarne e poco dettagliate, ma da quanto trapelato, non appena scattato l’allarme, sul posto sono prontamente intervenuti icarabinieri e la Medicina del Lavoro. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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RAI3 TGR LOMBARDIA - incidente sul lavoro, operaio muore schiacciato da un escavatore - (04-03-2026)

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