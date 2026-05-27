Un operaio di 30 anni è morto schiacciato da un muletto in un incidente sul lavoro nella zona industriale di Catania. L’incidente è avvenuto durante le operazioni di movimentazione di materiali. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per l’operaio non c’è stato nulla da fare. Le autorità stanno verificando le cause dell’incidente e le eventuali responsabilità. Nessun'altra persona è rimasta coinvolta.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Tragedia nella zona industriale di Catania, dove un operaio di 30 anni, Francesco Cannone, ha perso la vita durante il lavoro. Il giovane, dipendente di un’azienda operante nel settore della logistica, sarebbe rimasto schiacciato dal muletto che stava utilizzando al momento dell’incidente. L’episodio ha immediatamente fatto scattare l’intervento delle forze dell’ordine e degli ispettori incaricati di verificare le condizioni di sicurezza sul luogo di lavoro. Indagini aperte dalla Procura di Catania. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato e il personale delle volanti della questura di Catania, che hanno effettuato i primi rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Incidente sul lavoro a Catania: operaio di 30 anni muore schiacciato da un muletto

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Grave incidente sul lavoro, operaio 35enne precipita da 8 metri: trasportato in elisoccorso

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