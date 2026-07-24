Incidente fatale maxi risarcimento | Spezzata la carriera del 27enne

Un 27enne morto in un incidente stradale ha ricevuto il massimo risarcimento per i danni ai familiari, considerando la sua carriera di ricercatore promettente. Tuttavia, il giudice ha attribuito un concorso di colpa al 50% perché l’uomo non indossava la cintura di sicurezza. La pronuncia ha stabilito che la mancanza del dispositivo di sicurezza ha influenzato l’esito dell’incidente. Il risarcimento è stato deciso in base alla valutazione dei danni e al contributo di colpa.

Il massimo del punteggio per il risarcimento dei danni ai familiari per la morte in un incidente stradale di un 27enne che avrebbe avuto davanti "una promettente e brillante carriera di ricercatore", ma il concorso di colpa al 50% perché non indossava la cintura di sicurezza. Lo ha deciso il Tribunale civile di Monza, che ha riconosciuto oltre 270mila euro a papà, mamma, fratello e nonna del giovane, che avevano già avuto la liquidazione di un risarcimento dall’assicurazione della vettura che ha causato il decesso. L’incidente è accaduto il 16 febbraio 2020 sull’autostrada Torino-Venezia all’altezza di Brugherio. Secondo la ricostruzione del... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Incidente fatale, maxi risarcimento: Spezzata la carriera del 27enneLa giudice: sarebbe stato un brillante ricercatore. Riconosciuto il massimo punteggio, 270mila euro ai familiari ... ilgiorno.it

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