Si chiamava Lorenzo Valentini il 27enne morto in un incidente a Milano | la sua moto spezzata in due

Un giovane di 27 anni ha perso la vita in un incidente stradale a Milano. Secondo le ricostruzioni, l’uomo si trovava in sella alla sua moto quando si è scontrato con un’auto. Dopo l’impatto, la moto è finita contro un palo della luce, risultando spezzata in due parti. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma per il conducente non c’era più nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.

Si chiamava Lorenzo Valentini, il ragazzo di 27 anni che è morto in un incidente stradale a Milano. Dopo lo scontro contro un'auto, la sua moto è finita contro un palo della luce e si è spezzata in due. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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L’impatto con l’auto, la caduta e la moto che si spezza in due: Lorenzo Valentini muore a 27 anniMilano – L’indagine dovrà stabilire se ci sia stato un concorso di colpa, nonché calcolare velocità e traiettorie dei veicoli.

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