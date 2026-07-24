Incidente all’imbocco del raccordo | impatto tra due auto

Da anteprima24.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Questo pomeriggio si è verificato un incidente all’ingresso del raccordo per il Rione Libertà, in via Bachelet. Due auto, una Ford guidata da una donna di 56 anni e una Volkswagen Golf condotta da un uomo, sono entrate in collisione. Non si sono registrati feriti. Le cause dello scontro sono ancora in fase di verifica. La strada è rimasta aperta al traffico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Incidente stradale senza feriti questo pomeriggio in via Bachelet all’imbocco del raccordo per il Rione Libertà a Ponte delle Tavole. Per cause in corso d’accertamento si sono scontrate una Ford guidata da una 56 enne e una golf Wolswagen condotta da un uomo. Rallentamenti alla circolazione. La Polizia Municipale presente per effettuare i rilievi. Radioterapia in Campania, è allarme: “A rischio le cure per migliaia. VIDEO San Lupo capitale del teatro: successo per “Un Borgo Spettacolare”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

incidente all8217imbocco del raccordo impatto tra due auto
© Anteprima24.it - Incidente all’imbocco del raccordo: impatto tra due auto
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Soccorre un automobilista sul Grande raccordo anulare a Roma e viene investito: muore 35enne

Video Soccorre un automobilista sul Grande raccordo anulare a Roma e viene investito: muore 35enne

Notizie e thread social correlati

Monopoli, incidente tra due auto nei pressi del Canale di Pirro: auto ribaltata dopo l’impattoNel pomeriggio di ieri, domenica 17 maggio, a Monopoli si è verificato un incidente tra due vetture sulla strada provinciale 1, vicino al Canale di...

Leggi anche: Incidente a Burgusio, impatto tra auto e due moto: morta 20enne e 6 feriti, tra cui due 2 bambini

Argomenti più discussi: Incidente all’imbocco della SP 161 della Val Pellice, traffico in aumento e code a Pinerolo; Incidente stradale sull SP 161 della Val Pellice; Auto contro bici alla rotatoria, donna in fin di vita dopo il tremendo schianto; Auto ribaltata a Lazzago, ferito il conducente.

incidente all imbocco delAncona, paura sull’Asse attrezzato: auto si ribalta dopo lo schiantoDue vetture coinvolte nell'incidente all'altezza dell'imbocco verso la Baraccola. Due persone trasportate in ospedale, nessuna sarebbe in gravi condizioni ... centropagina.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web