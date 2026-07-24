Incidente all’imbocco del raccordo | impatto tra due auto

Notizia in breve

Questo pomeriggio si è verificato un incidente all’ingresso del raccordo per il Rione Libertà, in via Bachelet. Due auto, una Ford guidata da una donna di 56 anni e una Volkswagen Golf condotta da un uomo, sono entrate in collisione. Non si sono registrati feriti. Le cause dello scontro sono ancora in fase di verifica. La strada è rimasta aperta al traffico.