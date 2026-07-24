Incidente all’imbocco del raccordo | impatto tra due auto
Questo pomeriggio si è verificato un incidente all’ingresso del raccordo per il Rione Libertà, in via Bachelet. Due auto, una Ford guidata da una donna di 56 anni e una Volkswagen Golf condotta da un uomo, sono entrate in collisione. Non si sono registrati feriti. Le cause dello scontro sono ancora in fase di verifica. La strada è rimasta aperta al traffico.
Incidente stradale senza feriti questo pomeriggio in via Bachelet all’imbocco del raccordo per il Rione Libertà a Ponte delle Tavole. Per cause in corso d’accertamento si sono scontrate una Ford guidata da una 56 enne e una golf Wolswagen condotta da un uomo. Rallentamenti alla circolazione. La Polizia Municipale presente per effettuare i rilievi. Radioterapia in Campania, è allarme: “A rischio le cure per migliaia. VIDEO San Lupo capitale del teatro: successo per “Un Borgo Spettacolare”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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