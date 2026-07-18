Incidente a Burgusio impatto tra auto e due moto | morta 20enne e 6 feriti tra cui due 2 bambini

Da fanpage.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incidente a Burgusio in Val Venosta ha provocato un decesso e sei feriti. Una donna tedesca di 20 anni è morta dopo aver perso il controllo della moto e aver scontrato con un’auto. Tra i feriti ci sono due bambini, tutti trasportati in ospedale. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio e le cause sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.

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Incidente oggi a Burgusio in Val Venosta: una ragazza di 20 anni tedesca è morta dopo essersi scontrata a bordo della sua moto contro un'auto. Altri 6 i feriti tra cui 2 bambini. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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