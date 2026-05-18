Monopoli incidente tra due auto nei pressi del Canale di Pirro | auto ribaltata dopo l’impatto

Da baritoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di ieri, domenica 17 maggio, a Monopoli si è verificato un incidente tra due vetture sulla strada provinciale 1, vicino al Canale di Pirro. Dopo lo scontro, una delle auto si è ribaltata, rendendo necessario l'intervento delle forze dell'ordine e dei soccorsi. Sul posto sono arrivati i mezzi di emergenza per prestare assistenza ai conducenti e ai passeggeri coinvolti, mentre le autorità hanno avviato le verifiche per chiarire la dinamica dell’accaduto.

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Incidente stradale nel pomeriggio di ieri, domenica 17 maggio, a Monopoli, dove due auto si sono scontrate sulla strada provinciale 1, nei pressi del Canale di Pirro. L’impatto, avvenuto intorno alle 17.30, ha provocato il ribaltamento su un fianco di una delle vetture coinvolte, un'Alfa Mito di. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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