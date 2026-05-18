Monopoli incidente tra due auto nei pressi del Canale di Pirro | auto ribaltata dopo l’impatto

Nel pomeriggio di ieri, domenica 17 maggio, a Monopoli si è verificato un incidente tra due vetture sulla strada provinciale 1, vicino al Canale di Pirro. Dopo lo scontro, una delle auto si è ribaltata, rendendo necessario l'intervento delle forze dell'ordine e dei soccorsi. Sul posto sono arrivati i mezzi di emergenza per prestare assistenza ai conducenti e ai passeggeri coinvolti, mentre le autorità hanno avviato le verifiche per chiarire la dinamica dell’accaduto.

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