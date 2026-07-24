Incidente al Rione Libertà | auto si ribalta vicino a un cantiere due feriti

Un'auto si è ribaltata questa mattina all’incrocio tra via Pacifico e via Napoli, nel Rione Libertà, vicino a un cantiere. L’incidente è avvenuto poco dopo le 7 e ha coinvolto due persone che sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e verificare le cause dell’incidente.

Tempo di lettura: < 1 minuto Incidente stradale nella prima mattinata di oggi al Rione Libertà. Il sinistro si è verificato poco dopo le 7, all’incrocio tra via Pacifico e via Napoli. Per cause ancora in corso di accertamento, una Dacia ha perso il controllo, andando a impattare contro il marciapiede prima di ribaltarsi a ridosso di un cantiere allestito per i lavori di potenziamento della rete elettrica. Nell’incidente sono rimaste ferite due persone, soccorse dagli operatori del 118 e trasportate all’ Ospedale San Pio. Secondo le prime informazioni, le loro condizioni non sarebbero gravi. Poiché il veicolo ha invaso anche l’area del... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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