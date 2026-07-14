Incidente a Eboli Audi si scontra con camion che si ribalta | due feriti auto distrutta e traffico in zona caseifici
Un incidente sulla strada statale 18 a Eboli ha coinvolto un'auto Audi e un camion che si è ribaltato. Due persone sono rimaste ferite e trasportate in ospedale. L'auto è risultata distrutta e il traffico nella zona dei caseifici è rallentato. Sul luogo sono intervenuti agenti di polizia e personale del 118.
Incidente sulla SS18 a Eboli, nel Salernitano: Audi contro camion, che si ribalta: due feriti, un uomo e una donna, in ospedale. Sul posto polizia e 118. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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