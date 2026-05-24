Auto si schianta e si ribalta a Marechiaro due feriti | incidente stradale a Posillipo

Un'auto si è schiantata e si è ribaltata in via Marechiaro, a Posillipo. Due persone sono rimaste ferite e sono state soccorse da un'ambulanza arrivata sul luogo. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine. L’incidente si è verificato in prossimità di una strada molto trafficata della zona. Le condizioni delle persone coinvolte non sono ancora state rese note.

Incidente stradale a via Marechiaro con due persone ferite. Sul posto ambulanza e forze dell'ordine. Il pm e consigliere Maresca: "Bisogna prendersi cura della città". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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