Incidente a San Cipriano Picentino Salerno scontro auto-moto l'Audi si incendia | 3 feriti uno grave

Notizia in breve

Un incidente stradale si è verificato a San Cipriano Picentino, in località Campigliano, coinvolgendo un'auto e una moto. L’auto, un’ Audi, si è incendiata dopo l’impatto. Tre persone sono state trasportate in ospedale, di cui una in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 e i carabinieri.