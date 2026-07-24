Incidente a San Cipriano Picentino Salerno scontro auto-moto l'Audi si incendia | 3 feriti uno grave
Un incidente stradale si è verificato a San Cipriano Picentino, in località Campigliano, coinvolgendo un'auto e una moto. L’auto, un’ Audi, si è incendiata dopo l’impatto. Tre persone sono state trasportate in ospedale, di cui una in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 e i carabinieri.
Incidente stradale in località Campigliano di San Cipriano Picentino: 3 feriti in ospedale, uno grave. Sul posto pompieri, 118 e carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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