Mamma minaccia di gettarsi dal balcone salvata dalla figlia a San Cipriano Picentino Salerno

Da fanpage.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una donna ha minacciato di buttarsi dal balcone a San Cipriano Picentino. La figlia ha tentato di convincerla e alla fine l’ha trattenuta. Sul luogo sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. La donna è stata portata in ospedale per accertamenti. La scena si è svolta in una zona residenziale, con i soccorritori che sono entrati in azione rapidamente.

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Una donna è stata salvata a San Cipriano Picentino grazie all'intervento della figlia. Sul posto 118, Vopi e forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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