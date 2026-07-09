Mamma minaccia di gettarsi dal balcone salvata dalla figlia a San Cipriano Picentino Salerno

Notizia in breve

Una donna ha minacciato di buttarsi dal balcone a San Cipriano Picentino. La figlia ha tentato di convincerla e alla fine l’ha trattenuta. Sul luogo sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. La donna è stata portata in ospedale per accertamenti. La scena si è svolta in una zona residenziale, con i soccorritori che sono entrati in azione rapidamente.