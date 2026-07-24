Un centauro è rimasto ferito oggi pomeriggio in via Innamorati a Giugliano, dopo uno scontro tra uno scooter e un’auto. L’incidente si è verificato in una zona trafficata, ma le cause precise sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno portato il ferito in ospedale. La strada è rimasta parzialmente bloccata durante le operazioni di soccorso.

Momenti di paura nel pomeriggio di oggi in via Innamorati, a Giugliano, dove, per cause ancora in corso di accertamento, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto uno scooter e un'autovettura. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote che, a seguito del violento impatto, è stato sbalzato sull'asfalto. I primi a prestare soccorso sono stati alcuni passanti, che hanno immediatamente allertato i sanitari. Sul luogo dell'incidente è intervenuta un'ambulanza del 118, che ha prestato le prime cure al centauro. Fortunatamente, secondo le prime informazioni, l'uomo non avrebbe riportato gravi ferite. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Incidente a Giugliano, scontro tra scooter e auto in via Innamorati: ferito un centauro

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