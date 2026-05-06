Salerno incidente in via dei Greci | scontro auto-moto ferito centauro

A Salerno, nella zona orientale della città, si è verificato un incidente stradale in via dei Greci, vicino alle Fonderie Pisano. Uno scontro tra un’auto e una moto ha causato il ferimento di un centauro. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e raccogliere le eventuali testimonianze. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Incidente stradale a Salerno nella zona orientale della città. Uno scontro tra un’auto e una moto si è verificato in via dei Greci, nei pressi delle Fonderie Pisano. Per cause ancora in fase di accertamento, i due veicoli sono entrati in collisione, provocando il ferimento del centauro. Ferito il motociclista. Ad avere la peggio è stato il giovane in sella alla moto, soccorso dagli operatori del 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso. Al momento non sono state rese note le sue condizioni, ma l’impatto ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi. Intervento delle autorità. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, impegnati nei rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’incidente.🔗 Leggi su Zon.it

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