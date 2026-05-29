Cassino schianto tra auto e scooter in via Enrico De Nicola | ferito un centauro

Notizia in breve

A Cassino, un incidente si è verificato in via Enrico De Nicola, vicino al bar Corallo. Un'auto e uno scooter sono entrati in collisione, causando il ferimento di un centauro. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta.