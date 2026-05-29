Cassino schianto tra auto e scooter in via Enrico De Nicola | ferito un centauro
A Cassino, un incidente si è verificato in via Enrico De Nicola, vicino al bar Corallo. Un'auto e uno scooter sono entrati in collisione, causando il ferimento di un centauro. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta.
Paura a Cassino per un incidente stradale avvenuto in via Enrico De Nicola, nei pressi dell’impianto semaforico all’altezza del bar Corallo. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia locale, una Fiat Panda e uno scooter si sono scontrati lungo la carreggiata.Ad avere la. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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