Pasquale Marrandino si è dimesso da sindaco di Castel Volturno, insieme all'intera maggioranza consiliare. La decisione ha portato alla fine dell'amministrazione comunale. La revoca del mandato è avvenuta in seguito a un'inchiesta per corruzione. La caduta dell'esecutivo comunale è stata ufficializzata con le dimissioni del primo cittadino e dei consiglieri di maggioranza.

Pasquale Marrandino non è più il sindaco di Castel Volturno. Il primo cittadino ha rassegnato le dimissioni insieme all'intera maggioranza consiliare, determinando di fatto la caduta dell'amministrazione comunale. La decisione arriva dopo la richiesta di misura cautelare avanzata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, che ha chiesto l'arresto in carcere del sindaco nell'ambito di un'inchiesta per presunta corruzione. Con le dimissioni contestuali della maggioranza, il Comune di Castel Volturno sarà ora affidato a un commissario prefettizio nominato dalla Prefettura di Caserta. La scelta di far dimettere anche i consiglieri di maggioranza avrebbe l'obiettivo di evitare che Marrandino possa ritirare le proprie dimissioni dopo il periodo previsto dalla legge. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Inchiesta per corruzione, Marrandino si dimette: finisce l’amministrazione di Castel Volturno

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