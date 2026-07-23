Il sindaco di Castel Volturno si è dimesso dopo che la Procura di Santa Maria Capua Vetere ha richiesto il suo arresto in carcere per un'inchiesta sulla corruzione. La richiesta di misure cautelari è arrivata nel contesto di un’indagine in corso. La decisione di dimettersi è stata presa dal primo cittadino poco dopo la comunicazione ufficiale della procura. La procura ha avviato le indagini e ha formulato la richiesta di arresto, senza ulteriori dettagli disponibili.

Il sindaco di Castel Volturno, Pasquale Marrandino, si è dimesso dalla carica dopo che la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha chiesto per lui l'arresto in carcere in relazione ad un'indagine per corruzione. Con Marrandino si sono dimessi anche i consiglieri comunali di maggioranza. Un passaggio che ha decretato la fine dell'amministrazione comunale di centrodestra, entrata in carica nel giugno 2024.La Prefettura di Caserta dovrà ora nominare un commissario per la gestione ordinaria dell'ente locale. Marrandino dovrà sostenere il 30 luglio prossimo l'interrogatorio preventivo dal gip del... 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Castel Volturno, la Procura ne chiede l'arresto per corruzione: si dimette il sindaco Pasquale Marrandino

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Castel Volturno, svolta nell’inchiesta per corruzione: chieste misure cautelari per sindaco e ingegnereLa Procura di Santa Maria Capua Vetere ha richiesto misure cautelari per il sindaco e un ingegnere di Castel Volturno nell'ambito di un'inchiesta per...

Terremoto a Castel Volturno: si dimettono sindaco e giuntaDopo la richiesta di misura cautelare nell'ambito di un'inchiesta su presunte tangenti per incarichi pubblici, il sindaco di Castel Volturno e tutta...

Temi più discussi: Giro di vite a Castel Volturno: demolizioni e nodo Piano Spiaggia; Corruzione, chieste misure cautelari per il sindaco e il professionista; La maxi truffa dei bonus edilizi sotto le torri: così i Casalesi hanno creato un tesoro da 21 milioni | VIDEO; Orrore nelle case di cura, i legali: chiarimenti puntuali.

Mazzette a Castel Volturno, la Procura chiede arresto in carcere per il sindaco Pasquale Marrandino x.com

Sindaco di Castel Volturno si dimette con maggioranza dopo richiesta arrestoIl sindaco di Castel Volturno (Caserta) Pasquale Marrandino si è dimesso dalla carica dopo che la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha chiesto per lui l'arresto ... ilmattino.it

Si dimette Pasquale Marrandino, sindaco di Castel Volturno: indagato per corruzione, la Procura aveva chiesto l’arrestoIl sindaco si è dimesso insieme alla maggioranza dopo che, nelle scorse ore, la Procura aveva richiesto la custodia cautelare in carcere: Marrandino è ... fanpage.it