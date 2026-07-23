Si dimette Pasquale Marrandino sindaco di Castel Volturno | indagato per corruzione la Procura aveva chiesto l'arresto

Il sindaco di Castel Volturno si è dimesso dopo che la Procura aveva chiesto il suo arresto. La richiesta di custodia cautelare in carcere è arrivata nelle ultime ore, mentre lui e la maggioranza hanno deciso di lasciare le cariche. Marrandino è indagato per corruzione, ma non ci sono ancora decisioni definitive sui procedimenti giudiziari. La situazione si è sbloccata con le dimissioni del primo cittadino.

Il sindaco si è dimesso insieme alla maggioranza dopo che, nelle scorse ore, la Procura aveva richiesto la custodia cautelare in carcere: Marrandino è indagato per corruzione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Terremoto a Castel Volturno, il sindaco Marrandino si dimette dopo la richiesta d'arresto

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