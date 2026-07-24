Incendio in un’abitazione | casa interdetta dopo le verifiche

Da anteprima24.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incendio ha interessato un’abitazione ieri sera alle 20:30. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e effettuato controlli strutturali. Dopo le verifiche, la casa è stata dichiarata inagibile e interdetta all’uso. Non sono stati segnalati feriti. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

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Tempo di lettura: < 1 minuto Intorno alle ore 20:30 di ieri sera, giovedì 23 luglio, la Sala Operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino, ha inviato una squadra con APS (Autopompa Serbatoio), supportata da un’autoscala con il relativo personale, a seguito della segnalazione di alcuni residenti per un incendio sviluppatosi all’interno di un appartamento situato al terzo piano di un edificio nel comune di Mercogliano, in via Traversa. All’arrivo sul posto, non essendovi persone all’interno dell’abitazione, i Vigili del Fuoco hanno utilizzato l’autoscala per accedere all’appartamento e procedere rapidamente alle operazioni di spegnimento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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