Incendio in un’abitazione | casa interdetta dopo le verifiche

Notizia in breve

Un incendio ha interessato un’abitazione ieri sera alle 20:30. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e effettuato controlli strutturali. Dopo le verifiche, la casa è stata dichiarata inagibile e interdetta all’uso. Non sono stati segnalati feriti. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.