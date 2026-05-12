Incendio impianto di compostaggio rogo spento | al via le verifiche

Nella serata di ieri è stato spento l’incendio che aveva coinvolto l’impianto di compostaggio di rifiuti situato a Sassinoro. Le operazioni di spegnimento si sono concluse senza ulteriori sviluppi e ora sono in corso le verifiche da parte delle autorità competenti per accertare le cause dell’incendio. Nessun ferito è stato segnalato durante l’incidente.

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Sono terminate nella serata di ieri le opere di spegnimento a Sassinoro presso l’impianto di compostaggio rifiuti New Vision. I Vigili del fuoco sono riusciti ad avere ragione del rogo che aveva investito quanto era rimasto accatastato all’interno della struttura di lavorazione che era stata fermata dopo l’uscita di percolato nel luglio 2025 che aveva indotto poi la Regione a revocare l’autorizzazione al lavoro. L’allarme dell’ incendio scattato nella mattinata di ieri 11 maggio aveva fatto seguito ad una colonna di fumo che molti aveva visto sollevarsi dall’ impianto non piu’ attivo da mesi dopo che il percolato fuoriuscito era finito in un...🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Incendio impianto di compostaggio, rogo spento: al via le verifiche ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Impianto di compostaggio: nuovo bando, cercasi gestoreL’Amministrazione di Stefano Zanelli ci riprova, a un anno dal buco nell’acqua della prima procedura di project financing e soprattutto dalla crisi... Malpensa, incendio al Terminal 1: nessun ferito. Ecco le cause del rogoMalpensa (Varese), 2 maggio 2026 – Momento di paura, nella tarda mattinata di oggi, allo scalo di Malpensa. Argomenti più discussi: Incendio nell’impianto di compostaggio di Sassinoro: in azione vigili del fuoco ed ARPAC; Sassinoro, incendio all'impianto di compostaggio: in fiamme rifiuti stoccati all'interno della struttura; Impianto compost in fiamme a Sassinoro: paura e timori dopo l'incendio; Sassinoro, incendio all’impianto di compostaggio: vigili del fuoco al lavoro. La roba bianca nei pacchi di Amazon è compostabile? reddit Impianto compost in fiamme a Sassinoro: paura e timori dopo l'incendioPaura e interrogativi. A Sassinoro torna l'incubo ambientale intorno all'impianto di compostaggio della New Vision, all'interno del quale ieri mattina è divampato un ... ilmattino.it