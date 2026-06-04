Incendio in un' abitazione è partito dal condizionatore | casa inagibile

Notizia in breve

Un incendio ha danneggiato un appartamento al primo piano di una villa, partendo da un condizionatore. Le fiamme si sono propagate al frigorifero e alle altre parti dell'abitazione, rendendola inagibile. Nessuna persona è rimasta ferita. Le cause esatte sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. L’incendio ha causato danni significativi all’interno dell’appartamento.