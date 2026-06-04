Incendio in un' abitazione è partito dal condizionatore | casa inagibile

Da brindisireport.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un incendio ha danneggiato un appartamento al primo piano di una villa, partendo da un condizionatore. Le fiamme si sono propagate al frigorifero e alle altre parti dell'abitazione, rendendola inagibile. Nessuna persona è rimasta ferita. Le cause esatte sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. L’incendio ha causato danni significativi all’interno dell’appartamento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

VILLA CASTELLI - Il rogo è partito dal condizionatore, per poi propagarsi al frigorifero e al resto dell'appartamento, al primo piano. In casa, in quel momento, non c'era nessuno. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco: ora l'abitazione è inagibile. È accaduto nella mattinata di oggi. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

VIDEO | Incendio in un appartamento: anziana portata in ospedale, abitazione inagibileMartedì pomeriggio, in un quartiere di Genova, si è sviluppato un incendio in un appartamento al quarto piano di una palazzina.

Una coperta elettrica scatena l’incendio all’alba: abitazione dichiarata inagibileAll'alba a Melendugno, un incendio ha interessato il primo piano di un'abitazione in via Gabriele D’Annunzio.

Temi più discussi: Fiamme in un’abitazione a Castello, paura e due turisti feriti; Auto in fiamme all'alba, incendio a Segrate: il rogo danneggia anche una villetta; Incendio in un appartamento a Pontedera, fiamme domate dai Vigili del Fuoco; Incendio in casa: paura per nonno e nipotino di 6 anni.

incendio in un abitazionePrincipio di incendio in un appartamento a Ballabio: intervento dei Vigili del FuocoFiamme in un condominio di via Confalonieri. Nessuna persona coinvolta Sul posto Vigili del Fuoco, ambulanza della Cri Valsassina e Polizia Locale BALLABIO – Attimi di apprensione nella tarda mattinat ... msn.com

Fiamme da un inverter fotovoltaico, paura in un’abitazioneAttimi di apprensione nel primo pomeriggio di oggi a Ponsacco, dove un incendio ha interessato un inverter a servizio di un impianto fotovoltaico installato presso un’abitazione privata in via Pietro ... versiliatoday.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web