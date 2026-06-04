Incendio in un' abitazione è partito dal condizionatore | casa inagibile
Un incendio ha danneggiato un appartamento al primo piano di una villa, partendo da un condizionatore. Le fiamme si sono propagate al frigorifero e alle altre parti dell'abitazione, rendendola inagibile. Nessuna persona è rimasta ferita. Le cause esatte sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. L’incendio ha causato danni significativi all’interno dell’appartamento.
VILLA CASTELLI - Il rogo è partito dal condizionatore, per poi propagarsi al frigorifero e al resto dell'appartamento, al primo piano. In casa, in quel momento, non c'era nessuno. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco: ora l'abitazione è inagibile. È accaduto nella mattinata di oggi. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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