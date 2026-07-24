Un incendio si è sviluppato nel centro di Bagno a Ripoli, coinvolgendo materiali depositati sotto il terrazzo di un’abitazione al piano terra in via Roma. Durante l’incendio, una donna è rimasta ustionata e due persone sono state intossicate. La nube di fumo si è diffusa nell’area, creando momenti di preoccupazione tra i residenti. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Attimi di apprensione ieri pomeriggio a Bagno a Ripoli, dove un incendio è divampato in via Roma. A prendere fuoco, per cause ancora in corso di accertamento, sono stati alcuni materiali depositati sotto il terrazzo di un’abitazione al piano terra. Le fiamme hanno provocato un’intensa produzione di fumo che, in pochi minuti, ha interessato l’area circostante, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi. L’allarme è scattato intorno alle 13.40. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Pontassieve, con una squadra e un’autobotte. I pompieri hanno rapidamente circoscritto e spento l’incendio, evitando che le fiamme si propagassero all’abitazione o agli edifici vicini, per poi procedere alla bonifica e alla messa in sicurezza dell’area. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incendio in centro, nube di fumo. Donna ustionata e due intossicati

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