A Milano, poco dopo le 19.30, un incendio si è sviluppato in un appartamento al sesto piano di un edificio in via Padre Placido Riccardi, nella zona di viale Palmanova. Una donna è stata trovata morta all’interno dell’appartamento, mentre altri due residenti sono stati ricoverati per intossicamento da fumo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’edificio.

L'allarme è scattato poco dopo le 19.30 da uno dei condomini del quartiere Palmanova, periferia est di Milano: le fiamme sarebbero partite da un appartamento al sesto piano di un palazzo in via Padre Placido Riccardi 23. Stando alla primissima comunicazione dei vigili del fuoco, una donna è morta e almeno due residenti sono rimasti intossicati. Lo stabile è stato totalmente evacuato. Sei i mezzi del Comando di via Messina arrivati in pochissimi minuti sul luogo dell'incendio ancora al lavoro per domare le fiamme. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Milano, incendio in un palazzo della zona di viale Palmanova: una donna è morta, altri due residenti intossicati dal fumo

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Milano incendio in una palazzina di via Luigi Menabrea, evacuati i condomini

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