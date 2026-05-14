Incendio a Torino Mirafiori Sud | a fuoco due veicoli in una carrozzeria nube di fumo a causa del vento
Nel pomeriggio di oggi, giovedì 14 maggio 2026, si è verificato un incendio in una carrozzeria situata in strada del Drosso 205 a Torino, nel quartiere Mirafiori Sud. Due veicoli sono stati coinvolti dalle fiamme, che hanno generato una colonna di fumo visibile nell’area. Il vento ha contribuito a diffondere il fumo nell’ambiente circostante. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona.
Un incendio è divampato nel pomeriggio di oggi, giovedì 14 maggio 2026, all'interno di una carrozzeria situata in strada del Drosso 205 a Torino. Il rogo ha distrutto due veicoli che si trovavano all'interno della struttura. A causa del forte vento che soffiava sulla zona, le fiamme hanno. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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