Un vasto incendio ha interessato la penisola di Cap Ferret, bruciando circa 8.700 ettari di territorio. Le fiamme sono scoppiate improvvisamente, portando centinaia di persone a evacuare in barca per mettersi in salvo. Le autorità francesi hanno emesso un ordine di evacuazione totale, coinvolgendo residenti e turisti presenti nella zona. Le operazioni di soccorso sono in corso per gestire l’emergenza.

Un incendio di grosse dimensioni ha colpito la penisola di Cap Ferret, costringendo centinaia di persone a fuggire in barca. L'ordine di evacuazione totale è stato deciso dalle autorità francesi per proteggere residenti e turisti dal massiccio rogo. L'evacuazione Le persone sono state fatte evacuare via mare, in quanto la strada principale è sotto pressione per via della colonna di fumo e dei mezzi di soccorso. La prefettura ha quindi disposto l'evacuazione via mare utilizzando navette marittime e imbarcazioni private. Secondo i primi dati raccolti oltre 400 persone hanno raggiunto il comune di Arachon in sicurezza, mentre altre centinaia stanno lasciando la zona con le diverse jetée lungo la costa. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Incendio a Cap Ferret: centinaia di persone fuggono in barca, in fiamme 8.700 ettari di territorio

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Francia, centinaia di persone fuggono in barca da Cap-Ferret a causa degli incendi

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