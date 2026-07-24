Due abitazioni sono state evacuate a causa di un incendio che ha interessato le colline tra Montelupo e Capraia e Limite. Il rogo si è sviluppato nel primo pomeriggio tra via della Tinaia e l’area dietro il campo sportivo di Limite, lungo le sponde dell’Arno. Le fiamme hanno coinvolto vegetazione, erba secca e boschi, creando una colonna di fumo visibile nella zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme.

Le terra brucia e con lei la vegetazione e l’erba secca, i boschi e le colline. Una giornata di fumo e fiamme quella di ieri, con il primo focolaio che si è sviluppato nel primo pomeriggio tra il Comune di Montelupo e quello di Capraia e Limite, tra via della Tinaia e la zona dietro il campo sportivo di Limite, lungo le sponde dell’Arno. Poi un altro grande incendio, con due focolai molto vicini tra loro, nel comune di Certaldo. Il primo in località Montebello, con alcune famiglie costrette all’evacuazione dalle loro case in via precauzionale, e uno in località La Canonica. Una giornata dove il fuoco ha preso il sopravvento, con il vento che ha fatto da motore di propulsione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incendi su due fronti. I roghi devastano le colline. Evacuate due abitazioni

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