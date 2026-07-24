Incendi nel Sud della Francia oltre 44mila persone costrette a lasciare le case | liberati i cavalli per salvarli dalle fiamme – Il video

Oltre 44.000 persone sono state evacuate a causa di un vasto incendio nel sud-ovest della Francia. I vigili del fuoco hanno liberato i cavalli per salvarli dalle fiamme, come mostrano i video diffusi. L’incendio interessa il dipartimento della Gironda, dove le fiamme continuano a espandersi, peggiorando la situazione. Le operazioni di spegnimento sono in corso, mentre le autorità monitorano l’evolversi dell’emergenza.

Continua a peggiorare l’emergenza incendi nel sud-ovest della Francia, dove un vastissimo incendio sta mettendo in difficolta il dipartimento della Gironda. Le fiamme hanno già distrutto quasi 13 mila ettari di foresta e, in appena due giorni, hanno costretto circa 44 mila persone, tra residenti e turisti, a lasciare le proprie abitazioni e le strutture dove si trovavano. #BREAKING #FRANCE #Gironde #Incendie #Wildfires Heartbreaking FRANCE: MASSIVE WILDFIRE WHICH BROKE OUT IN SAUMOS,(Jul 22) GIRONDE, IS STILL OUT OF CONTROL The fire is now progressing toward Le Porge and Lege-Cap-Ferret. More than 2,400 hectares have already been. pic.twitter. 🔗 Leggi su Open.online

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Maxi incendio nel sud della Francia: vigili del fuoco in azione

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