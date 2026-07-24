Dopo gli incendi che hanno interessato le zone di Casaboli, Villaggio Montano e Contrada Lenzitti, il Comune ha attivato supporto abitativo e psicologico per le famiglie sfollate. Le fiamme sono divampate negli ultimi due giorni e hanno causato danni significativi nel territorio. La risposta comprende assistenza per l’alloggio temporaneo e servizi di supporto psicologico a chi ha perso la propria abitazione.

MONREALE – Le fiamme che in questi due giorni hanno devastato il territorio di Monreale, colpendo con particolare violenza le zone di Casaboli, Villaggio Montano e Contrada Lenzitti, hanno lasciato segni profondi nella comunità. Di fronte a questa grave emergenza, l’Amministrazione Comunale è intervenuta con estrema tempestività. Il documento — sollecitato anche dalla IV Commissione consiliare con una nota trasmessa questa mattina — dispone l’immediata attivazione del modello “Housing First” (Prima la casa). L’obiettivo è garantire un riparo sicuro, immediato e dignitoso ai nuclei familiari sfollati che si trovano in una condizione di assoluta emergenza abitativa e di profondo trauma. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Incendi Monreale, Comune attiva supporto abitativo e psicologico a famiglie sfollate

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