Supporto psicologico gratuito per le famiglie

Una cooperativa sociale e un’associazione offrono supporto psicologico gratuito alle famiglie con bambini e ragazzi tra i 4 e i 15 anni. Vengono organizzati incontri e sedute di consulenza rivolti a chi necessita di assistenza psicologica. Le sessioni sono aperte a tutte le famiglie interessate e sono gratuite. La proposta mira a fornire aiuto e ascolto per affrontare eventuali difficoltà emotive e comportamentali dei giovani.

La Giorgio La Pira Cooperativa Sociale Onlus e L’Associazione Piccoli Passi, offrono un ciclo di incontri e sedute di consulenza psicologica gratuiti, dedicati alle famiglie con bambini e ragazzi d'età compresa tra i 4 e i 15 anni. Il nostro servizio è pensato per offrire un sostegno concreto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

LA STANZA DELLASCOLTO: UN SUPPORTO PSICOLOGICO GRATUITO A CONEGLIANO

Notizie e thread social correlati

Milano, arriva Mindy Map: la app che aiuta i minori e le loro famiglie a trovare un supporto psicologico gratuitoA Milano arriva Mindy Map, un’applicazione che consente a minori e alle loro famiglie di trovare supporto psicologico gratuito.

Roma: torna il supporto psicologico gratuito per i giovaniDal 20 aprile, il Comune di Roma riavvia il servizio di supporto psicologico gratuito rivolto ai giovani tra i 18 e i 30 anni, nell’ambito della...

Temi più discussi: Parlare con l’AI non è terapia: cosa cambia per chi cerca supporto psicologico; La vicinanza del Comune di Modena alle vittime; Alberto Genovese tra semilibertà e ritorno alla quotidianità; Ascolto, orientamento e assistenza: Rovigo attiva il Centro per le vittime di reato.

Rete Dafne ti aiuta a non sentirti solo, a capire i tuoi diritti e a ricostruire la tua serenità, fornendo supporto pratico ed emotivo. È utile x orientamento burocratico e supporto psicologico il servizio è gratuito e confidenziale. x.com/i/grok/share/8… x.com

AscoltaMI, dal 28 maggio al via il servizio di supporto psicologico per gli studenti: richiesta voucher e selezione del professionista, così funzioneràCollaborazione tra Ministero dell’Istruzione e Ordine degli Psicologi. Cinque incontri in videoconferenza per gli alunni di prima e seconda superiore e per l’ultimo anno delle medie A partire dal 28 ... orizzontescuola.it

A Carmiano il supporto psicologico gratuito a chi combatte contro il cancroParla con me, questo il nome, è l’iniziativa promossa dall’Assessorato al Welfare e Servizi sociali del Comune di Carmiano, in risposta a una crescente necessità del territorio CARMIANO - Un nuovo ... lagazzettadelmezzogiorno.it